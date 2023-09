Intelligence artificielle, influenceurs, webtoon manga les sujets de Creativ’Book!

Le 25 septembre, Creativ’Book s’apprête à recevoir les professionnels de l’édition et le public intéressés par le livre sous toutes ses formes !

En plus des nombreux stands présents, la programmation des conférences est riche et variée.

Cette année encore, IDBOOX est partenaire de l’évènement. Nous avons imaginé, monté et animerons 3 rendez-vous passionnants. D’autres conférences et ateliers mettront en lumière des sujets brûlants touchant au livre et à ses enjeux. Voir le programme complet ici

Elizabeth Sutton co-fondatrice d’IDBOOX.com animera ces trois rendez-vous

9H – 10H Le rôle des influenceurs dans le livre

Comment travailler avec les influenceurs ?

Combien ça coûte à l’éditeur ?

Comment construire sa stratégie ?

Sont-ils des prescripteurs ?

L’objectif de la rencontre est de faire le point sur la réelle influence des influenceurs et d’approfondir le rôle de l’éditeur dans sa stratégie marketing en général.

L’influenceur est-il incontournable pour un éditeur ?

Quid de la présence des maisons sur les réseaux sociaux ?

Les intervenants :

– Lucile Kroenlein, Cheffe de projet & Community Manager HUGINN&MUNINN

– Valérie Donadoni, Fondatrice de l’agence GEORGES & MADELEINE

– Khai Linh Lhomme, Secrétaire de l’association VENDREDILECTURE

– Feriel Abdi, Influenceuse livres 80,9K followers sur TikTok

10H15 – 11H Manga, Webtoon la nouvelle ruée vers l’or ?

Le Manga et le Webtoon ont le vent en poupe.

De nombreux éditeurs créent des filiales pour proposer au lecteur de nouvelles lectures.

Comment saisir ce segment pour assoir une nouvelle stratégie éditoriale ?

Pourquoi le Manga et le Webtoon cartonnent en France ?

Le manga se lit sur papier et se décline en numérique.

Le Webtoon quant à lui est nativement numérique mais se décline en papier, pourquoi comment ?

Avec la participation de :

– Ainara Ipas, CEO Directrice générale ONO (Média Participations)

– Eloi Morterol, Éditeur ÉDITIONS DUPUIS

14H – 15H30 Intelligences artificielles et livres

Les IA génératives sont-elles un enjeu pour le livre ?

Quels sont les atouts et les freins ?

Comment travailler avec elles dans le respect du droit d’auteur ?

Quelles publications de livres en s’appuyant sur les IA ?

L’objectif est de faire le point à date sur le travail des éditeurs, auteurs versus les IA afin de comprendre la déferlante actuelle.

Avec la participation de :

– Stephan Kalb, Comédien – Membre de l’association LES VOIX

– François Rissel, Éditeur BD ÉDITIONS LOCUS SOLUS

– Laurent Le Meur, CTO of the EUROPEAN DIGITAL READING LAB (EDRLab)

– Claire Jeantet, Responsable de production AUDIOLIB (HACHETTE)

