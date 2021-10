Jeu-Concours : 10 livres audio à gagner - Virginie Grimaldi, John Grisham, Olivia Ruiz - IDBOOX

Et si on écoutait des livres audio ? Nous vous proposons de tenter votre chance avec ce jeu-concours en partenariat avec l’éditeur Audiolib !

Du 1er octobre au 5 octobre, tentez de gagner des livres audio !

Quelles sont les livres audio Audiolib à gagner ?

C’est une belle sélection avec des Best-sellers !

Les Possibles de Virginie Grimaldi, lu par Audrey Sourdive (2 exemplaires à gagner) en savoir plus sur le roman.

La commode aux tiroirs de couleurs d’Olivia Ruiz, lue par l’auteure (4 exemplaires à gagner) en savoir plus sur le roman.

Les Oubliés de John Grisham, Lu par : Nicolas Charbonneaux (4 exemplaires à gagner) en savoir plus sur le roman.

Nous aurons 2 super méga gagnants qui remporteront un exemplaire de chaque titre en jeu (soit 3 livres audio par gagnant).

2 supers gagnants qui remporteront deux livres audio chacun (soit 2 livres audio par gagnant) !

Participez à notre Jeu-Concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu

Jeu Audiolib

Nom * Prénom * Email * Twitter Facebook RGPD *

Comment participer ?

*Attention RGPD – Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

–10 livres audio à gagner Les Possibles de Virginie Grimaldi, lu par Audrey Sourdive (2 exemplaires à gagner) valeur unitaire 21.90€

La commode aux tiroirs de couleurs d’Olivia Ruiz, lue par l’auteure (4 exemplaires à gagner) valeur unitaire 21.90€

Et Les Oubliés de John Grisham, Lu par : Nicolas Charbonneaux (4 exemplaires à gagner) valeur unitaire 24.90€

-Le concours est ouvert du 01/10/2021 au 05/10/2021 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

A très vite pour un nouveau Jeu-Concours