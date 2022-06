Jeu-concours – 2 livres Star Wars – Tricoter la Galaxie à gagner

Les jeux-concours de l’été IDBOOX débutent avec des tas de cadeaux à gagner jusqu’à fin août !



Pour bien commencer l’été on vous propose de tenter votre chance pour gagner ce must have Star Wars – Tricoter la Galaxie, les modèles officiels de la saga de Tanis Gray!

Du 24 au 28 juin, en partenariat avec les éditions Huginn&Muninn, il y a 2 livres en jeu.

A propos du livre Star Wars – Tricoter la Galaxie

Un petit Chewie tout doux, un Grogu à glisser dans sa poche, des moufles en mains de Yoda, le costume de Rey, l’étole majestueuse de Leia ou encore une capuche d’Ewok…

Découvrez 28 modèles originaux inspirés de l’univers Star Wars, des accessoires, costumes, vêtements ou encore des objets de décoration.

Chaque réalisation est prévue en plusieurs tailles, de l’enfant à l’adulte, et est expliquée pas à pas en toute simplicité.

Que vous soyez Padawan ou Maître tricoteur, vous trouverez un projet adapté à votre talent dans cet ouvrage officiel, illustré de magnifiques photos et d’anecdotes de la Saga. Alors que la Force (du tricot) soit avec vous ! Cliquez ici pour voir le livre ou Cliquez ici

Tentez votre chance pour notre jeu-concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #EteIDBOOX !

JEU Star Wars

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 2 livres Star Wars – Tricoter la galaxie à gagner valeur unitaire 24.95€ (2 gagnants)

– Le concours est ouvert du 24 juin 2022 au 28 juin 2022 16h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Prochain jeu-concours le 1er juillet avec d’autres cadeaux à gagner. Ouiiii on vous fait gagner des cadeaux tout l’été!