La bibliothèque de Poudlard - Bientôt de nouveaux livres audio Harry Potter - IDBOOX

Pottermore et Storytel étendent leur partenariat. Ils préparent des livres audio qui vont plaire à tous les Potterheads dans le monde.

Les livres de la Bibliothèque de Poudlard vont être transposés en livres audio. Ces audio books seront vendus en plusieurs langues.

Les histoires de la Hogwarts Library sont au nombre de trois. Il y a Les animaux fantastiques , L’histoire du Quidditch à travers les âges et Le conte de Beedle le Bard.



Ces productions audio seront disponibles en 10 langues mais malheureusement, pour le moment, le français ne semble pas retenu. Les livres audio seront publiés entre 2023 et 2024. (néerlandais, coréen, bulgare, turc, danois, polonais, suédois, finnois, russe et portugais brésilien.)

Les livres de la bibliothèque de Poudlard seront distribués en exclusivité sur Storytel pour les abonnés de chaque pays. Espérons que la plateforme de streaming s’installera en France pour qu’on puisse écouter ces fantastiques histoires !

