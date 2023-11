La nouvelle Bibliothèque nationale d’Israël ouvre ses portes et elle est magnifique !

La Bibliothèque nationale d’Israël vient d’ouvrir ses portes. Ces nouveaux locaux dédiés à la culture se situent à Jérusalem, tout près de la Knesset, le parlement israélien.

Malgré les massacres du 7 octobre, la guerre, et les morts, le « Peuple du Livre » fait preuve, une nouvelle fois de résilience en inaugurant cette splendide bibliothèque !

Bibliothèque nationale d’Israël 11 étages dédiés à la culture !

C’est un édifice de 11 étages qui s’étend sur 46 000 mètres carrés. 6 étages sont en hauteur, les autres en sous-sol.



A l’avant du bâtiment se trouve une sculpture monumentale en pierre de Micha Ullman, baptisée « Letters of Light ». Elle représente les 22 lettres de l’alphabet hébreu. Ce splendide bâtiment agrémenté de jardins est l’œuvre du cabinet Herzog & de Meuron. L’édifice a coûté 207 millions d’euros, dont 86% financés par des donateurs.

Le nouveau bâtiment comprend également un auditorium de 480 places capable d’accueillir des concerts, des conférences et des événements culturels. Les salles de lecture accueillent 600 personnes.

Il y a aussi un espace de visite permettant de découvrir la Bibliothèque par le biais d’une « promenade sonore » interactive accompagnée d’éléments visuels projetés sur un écran LED de 20 mètres de long ; un restaurant ; et une librairie. Ces services seront disponibles dès que les conditions le permettront.

Des millions de trésors

La bibliothèque abrite des millions de documents, dont plus de quatre millions de livres, des journaux historiques, des photographies, quelques 1 500 collections et archives personnelles, des milliers de cartes anciennes, des dizaines de milliers de manuscrits, d’affiches et autres documents éphémères, d’enregistrements et de bandes, ainsi que des millions de documents numérisés, d’enregistrements musicaux et bien d’autres trésors.



La BnI se tourne aussi vers la modernité et présentera prochainement, on l’espère, des expositions sur les trésors patrimoniaux et aussi, des artistes israéliens et internationaux de premier plan.

Crédit photos : .Les salles de lecture principales du nouveau bâtiment de la Bibliothèque nationale d’Israël. Photo: Iwan Baan

Vue aérienne du nouveau bâtiment de la Bibliothèque nationale d’Israël. Photo: Albatross

Façade ouest du nouveau bâtiment de la Bibliothèque nationale d’Israël. Photo: Albatross