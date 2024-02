Le marché du Webtoon voit l’avenir en rose grâce à l’intelligence artificielle

Le Webtoon coréen a le vent en poupe ! Ces histoires, initialement dédiées à la lecture sur smartphones, se déclinent de plus en plus en livre papier et le marché se développe notamment en Corée.

En France, en 2023, il s’est vendu 800 000 exemplaires pour un chiffre d’affaires de 12 millions€. (lire notre article).

Des prévisions exponentielles

En Corée, le marché du Webtoon a augmenté de 16.8% en 2023.

En 2022, ce segment éditorial a généré un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros, selon une enquête du ministère de la culture coréen.



Allied Market Research prévoit une hausse fulgurante du marché mondial. Selon l’institut le marché passerait de 3,7 milliards de dollars en 2021 à 56,1 milliards de dollars d’ici 2030.

L’intelligence artificielle, facteur de développement

Les éditeurs n’hésitent pas à utiliser des outils dotés d’IA pour développer la production.

Par exemple, Naver Webtoon a introduit Webtoon AI Painter, un service de coloration automatique permettant de rationaliser le processus de coloration manuelle.



Par ailleurs, Webtoon AI permettra prochainement d’extraire des textes des images.



La plateforme prépare aussi un autre outil capable d’imiter le style graphique des dessinateurs.



L’éditeur expérimente également Toon Filter, qui est capable de transformer les selfies en des dessins Webtoon.



L’objectif de ce géant coréen est de créer un monde où tout le monde sera capable de concevoir un Webtoon à partir d’une idée en s’appuyant sur l’IA.



Les experts coréens estiment que l’introduction de la technologie de l’IA sur le marché des webtoons sera un catalyseur d’une forte croissance.

En effet, selon eux, l’IA améliore non seulement l’efficacité de la production de webtoons, mais crée également diverses « valeurs ajoutées en matière de propriété intellectuelle ».



De plus, de nombreuses start-up travaillent sur l’IA afin d’optimiser au maximum la création de Webtoon ou encore de les transformer en animes facilement.



Ils travaillent en amont et en aval de la mine d’or. Ainsi, une autre micro-entreprise a sorti Webtoon Todays. C’est un outil prédictif capable d’analyser le potentiel de réussite commerciale des webtoons dès les premières étapes de production.

Le Webtoon, un objectif politique et gouvernemental

Le gouvernement coréen prend très à cœur le développement de ce marché.

Son objectif est de consolider sa position en tant que « berceau des webtoons » grâce à un soutien au niveau national.

Il favorise stratégiquement les entreprises pour créer le « Netflix du monde des webtoons ».

Le ministre de la Culture, Yoo In-chon, explique : « Je suis convaincu que les bandes dessinées et les webtoons deviendront le prochain domaine majeur de l’industrie du contenu de notre pays, après la K-pop, les dramas et les jeux. ” “Nous prendrons les devants à ce niveau et le développerons vers la prochaine génération de contenu K”.

Intéressés par les Webtoon ? Consultez notre rubrique

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités



source