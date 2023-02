Le prêt devient gratuit à la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie

C’est une bonne nouvelle pour les passionnés de sciences. Depuis le 31 janvier 2023, le prêt est gratuit à la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie (BSI).

Les personnes désirant accéder aux contenus de la bibliothèque peuvent emprunter plus de 120 000 documents sur place et en ligne.

Le pass BSI permet d’emprunter et de réserver jusqu’à dix documents (livres, revues, CD et DVD) pour une durée de trois semaines renouvelables. Il donne également accès à de nombreuses ressources numériques : ebook, bases de données, e-learning, VOD et des ressources d’autoformation.

Ce pass offre en outre la possibilité de réserver une tablette, un ouvrage, une place individuelle, un poste informatique ou encore une salle pour pouvoir travailler en groupe avec des équipements adaptés comme des supports de projections ou des casques audio.



Désormais gratuit, il permettra de favoriser l’accès de toutes et de tous à la BSI, lieu de découverte et d’exploration pour initier les plus jeunes aux joies de la lecture mais aussi lieu de détente ou de travail pour les étudiants et les plus grands.