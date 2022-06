Les bibliothèques françaises vont avoir une enseigne commune !

Les professionnels et le grand public sont invités à choisir l’enseigne nationale qui identifiera les bibliothèques !

Les pharmacies ont leur croix verte, les bureaux de tabacs leur carotte, les enseignes commerciales leurs visuels urbains… Et les bibliothèques ?

Dans nos villes et villages, il faut pouvoir les repérer rapidement et facilement. Inventons un signe pour montrer et voir les bibliothèques dans toute la France ! Un signal pour souhaiter à chaque citoyenne et chaque citoyen la bienvenue dans ces lieux démocratiques de vie et de culture.



L’ADBGV (Association des Directrices et directeurs de Bibliothèques municipales et de Groupements intercommunaux des Villes de France) a lancé il y a quelques mois un appel aux artistes et studios de design pour proposer une enseigne.

Les propositions ont été nombreuses et le comité de pilotage a sélectionné 5 projets. Il faut maintenant les départager.

Pour cela, vous avez jusqu’au 28 juin pour choisir votre enseigne préférée. Le 29 juin, nous connaitrons l’enseigne des bibliothèques de France ! Pour voter c’est ici

