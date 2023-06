Les étudiants ont tendance à pirater de plus en plus les livres universitaires

Au Danemark, les étudiants ont tendance à pirater de plus en plus les manuels et livres universitaires.

Même si le pays est riche, les étudiants estiment que le coût de la vie et la crise incitent au piratage.

Selon une enquête menée par Epinion, 50% de ceux qui utilisent des ebooks pour leurs études ont utilisé le piratage au moins pour un livre sur l’année.



Autre chiffre, au moins un étudiant sur 4 obtient la moitié de ses livres illégalement. Bien que le Danemark soit très stricte en matière de pénalisation pour piratage, les sondés n’en ont pas peur. En effet, 89% n’envisagent pas de stopper leur pratique pour autant.



Pour temporiser un peu ces chiffres inquiétants, le sondage révèle que seuls 7% piratent l’intégralité de leur bibliothèque.

Par ailleurs, 70% des étudiants trouvent acceptable que leurs camarades partagent des livres numériques entre eux quand il s’agit des études.



Pour les jeunes danois, tout cela est la faute à la vie chère et aux institutions qui ne communiquent pas suffisamment sur les contenus légaux ou pas.

Pour répondre à cela, la Danish Rights Alliance a créé des ressources éducatives à l’intention des institutions.



Début août, l’Alliance lancera aussi une grande campagne sur les réseaux sociaux intitulée « Nous qui aimons la connaissance » (Os Der Elsker Viden). Le site est déjà lancé afin de sensibiliser au plus vite les étudiants.

