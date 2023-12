Les Français et la lecture numérique et audio – Les chiffres 2023 de Rakuten Kobo

Comme chaque année, Rakuten Kobo publie son baromètre lié à la lecture de livres numériques et audio.

Rakuten Kobo possède une librairie d’ebooks et d’audio books ainsi que les liseuses comme la Kobo Libra 2 ou encore Elipsa 2E.

En France, pour l’année 2023, les lecteurs ont lu l’équivalent de 4107,7 ans et ont écouté l’équivalent de 37,9 ans !

Rakuten Kobo note un temps de lecture en hausse. Pour l’année 2023, l’enseigne constate une augmentation de 29% du temps de lecture chez ses clients par rapport à 2022. La majorité préfère débuter sa lecture aux alentours de 18H.



Août est le mois où les lecteurs ont passé le plus de temps à lire sur liseuse. Les lecteurs compulsifs ont beaucoup lu au mois de janvier.

La fiction est le genre littéraire le plus plébiscité par les lecteurs, loin devant les autres segments littéraires.

Les Tops des livres les plus vendus

Parmi les bestsellers ebooks, les écrivains français ont la côte. Dans le top 3 on trouve Fils de personne de Jean-François Pasques. Les sept sœurs Atlas l’histoire de Pa Salt de Lucinda Riley et Harry Whittaker et Le Silence et la Colère de Pierre Lemaître.



Pour les livres audio, le top 3 se découpe ainsi : à la première place, on trouve Le Silence et la Colère, suivi de Les Sept sœurs. En troisième position La Faille de Franck Thilliez qui remporte la médaille de bronze!

Les autres chiffres sont dans l’infographie ci-dessous.

