Les lauréats de La Nuit du Livre 2023

Lundi, à Paris, se tenait le salon Creativ’Book. Cette nouvelle édition a été l’occasion pour les professionnels et les personnes intéressées par les enjeux du livre de s’informer sur divers sujets.

IDBOOX, partenaire de l’évènement, a d’ailleurs animé plusieurs conférences qui ont fait le plein. Les thèmes étaient divers : influenceurs et livres, Webtoon et manga et intelligence artificielle.



La soirée était consacrée à La Nuit du Livre qui récompense des livres sous toutes leurs formes et le travail de la filière du livre.

Vous trouverez ci-dessous des photos de cette journée qui une fois de plus a été un succès !

Le palmarès de la 19e édition de La Nuit du Livre 2023

Littérature générale – LES VENTERNIERS pour Poèmes Typodermiques – avec le soutien de BARKI et SALZER PAPIER

– Beaux-Livres, Livres d’art – L’ÉDITION D’ART HENRI PIAZZA pour Le Petit Prince – avec le soutien de FEDRIGONI PAPER

– Livres scolaires, Livres éducatifs – CTK ÉDITION pour Apprendre les maths – avec le soutien du GROUPE DUPLIPRINT

– Livres de poche – MONSIEUR TOUSSAINT LOUVERTURE pour Blackwater I – La Crue – avec le soutien de l’IMPRIMERIE LABALLERY

– Encyclopédies, Annuaires, Livres pratiques – GALLIMARD JEUNESSE pour 50 ans de Gallimard Jeunesse – avec le soutien d’EVOLUPRINT

– Livres Jeunesse – ÉDITIONS DU LIVRE pour Panorama – avec le soutien de GRAPHIUS

– Bandes dessinées, Mangas – ÉDITIONS GLÉNAT pour Elric – avec le soutien de DALIM SOFTWARE

– Livres audio, Nouveaux formats – EIDOLA ÉDITIONS pour Hawaii au goût de sel – avec le soutien d’IDBOOX

– Livres animés – GALLIMARD JEUNESSE pour Voyage – avec le soutien d’AUDIENS

– Coup de cœur du Jury – EDITIONS LEAL TORRES pour Les Cygnes Sauvages – avec le soutien du GROUPE MAURY.

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités