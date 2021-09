Les lauréats du Grand Prix du Livre Audio 2021 - IDBOOX

La Plume de Paon a décerné le Grand Prix du Livre Audio au CNL, le 28 septembre. Cette cérémonie a été l’occasion de fêter le livre audio, les auteurs, les comédiens et les éditeurs.

Le public est venu nombreux pour assister à la remise du Grand Prix du Livre audio, 12e édition, qui se décline en plusieurs segments. Ce prix récompense les comédiens ayant prêté leurs voix aux livres sélectionnés, les auteurs et les éditeurs.

En partenariat avec l’Institut français, La Plume de Paon présidée par Cécile Palusinski a également décerné le Prix du livre audio francophone.

Quels sont les lauréats du Grand Prix du Livre audio 2021 ?

Plume d’or

Au phare, de Virginia Woolf, lu par Fanny Ardant, Editions des femmes – Antoinette Fouque

Jeunesse

L’orage à la maison, de Catherine Verlaguet, raconté par Mélanie Doutey, Joyvox

Document



Le Capital au XXIe siècle, Thomas Piketty, lu par Christophe Brault, Audiolib

Classique



L’Amant, Marguerite Duras, lu par Juliette Binoche, Gallimard



Polar

Taqawan, Eric Plamondon, lu par François-Eric Gendron, Audiolib

Contemporain



Yoga, Emmanuel Carrère, lu par Thibault de Montalembert, Gallimard

Les lauréats du Prix du Public La Plume de Paon avec l’Institut Français

Jeunesse

La ruée vers l’autre, Mafane, raconté par l’auteur, Planète Rebelle



Contemporain

Croire aux fauves, Nastassja Martin, lu par Lara Suyeux, Gallimard

Le jury : Daniel Bergez (professeur de littérature française et auteur), Audrey Agnier (illustratrice et artiste), Esther Leneman (journaliste et formatrice de lecture à voix haute), Michel Nougué (directeur de marque et autopromotion du groupe M6), Antoine Spire (universitaire, journaliste et auteur), Thomas von Joest (historien), Christophe Rioux (écrivain, journaliste et universitaire), Jean-François Puech (directeur de l’agence News Press), Cécile Deniard (traductrice).

Lara Suyeux

François-Eric Gendron

Thibault de Montalembert

Christophe Brault