Les lauréats du Prix Littéraire de la Gastronomie Antonin Carême et Rungis

Le prix littéraire de la Gastronomie Antonin Carême, et le Prix Rungis des Gourmets ont été remis lundi, dans une ambiance festive et gourmande.

Le prix Antonin Carême récompense les plus beaux ouvrages dédiés à l’art culinaire.

Cette année, le Prix Rungis des gourmets s’est associé à ces récompenses prestigieuses pour la première fois.

Avant de dévoiler les livres lauréats de ces deux prix littéraires, revenons quelques années en arrière.

L’histoire du Prix Antonin Carême

En 2001, Pierre-Christian Taittinger, ancien ministre, sénateur de Paris et maire, Monique Cara, journaliste et écrivain, Philippe Renard Chef des cuisines de l’hôtel Lutetia Paris, décident de créer le Prix Littéraire de la Gastronomie Antonin Carême, du nom d’un célèbre Chef du 19ème siècle, père fondateur de la grande cuisine.



Depuis, ce prix délicieux est remis chaque année. Pour la 20ème édition, le jury était présidé par Stéphane Layani, Président de SEMMARIS, société qui gère le marché de Rungis et le Chef Philippe Renard.

Les lauréats 2021 du Prix Littéraire de la Gastronomie Antonin Carême

Provence de Catherine Roig (Hachette Cuisine) reçoit le Prix Antonin Carême.

Au Château du Clos de Vougeot de Stéphane Ory et Emmanuelle Jary (Glénat) reçoit le Prix spécial du Jury Pierre-Christian Taittinger.

Prix Rungis des Gourmets

Légumes de Régis Marcon ( La Martinière), remporte le Prix Spécial du Jury.

Basque – Une virée gastronomique entre mer et montagne de Pascal Arcé et Louis-Laurent Grandadam ( La Martinière) reçoit le Prix Rungis de la Meilleure photographie culinaire.

Enfin, Le Goût de Paris… et de la région Île-de-France de Nathalie Helal et Sandrine Audegond (Hachette Cuisine) est primé par le Grand Prix Rungis des Gourmets.

