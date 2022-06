Les lauréats du Prix Orange du livre 2022

Le Prix Orange du livre 2022 a été décerné à Laurine Roux. Jim Bishop est lauréat du Prix BD Lecteurs.com.

Jeudi soir, le jury présidé par Jean-Christophe Rufin remettait le quatorzième Prix Orange du livre à Laurine Roux pour son roman L’autre moitié du monde, publié aux Editions du Sonneur.

Au même moment et pour sa troisième édition, le Prix de la BD a été décerné Jim Bishop pour la BD Lettres perdues (Glénat), sous la présidence de Catel autrice, illustratrice et dessinatrice.

La Maison de la Chimie faisait le plein pour la remise de ces deux prix. Dans une ambiance festive, le jury composé d’auteurs, de libraires et de lecteurs était ravi de retrouver les invités amateurs de belle littérature et de BD.

Le roman : L’autre moitié du monde

Espagne, années 1930. Des paysans s’éreintent dans les rizières du delta de l’Èbre pour le compte de l’impitoyable Marquise. Parmi eux grandit Toya, gamine ensauvagée qui connaît les parages comme sa poche. Mais le pays gronde, partout la lutte pour l’émancipation sociale fait rage. Jusqu’à gagner ce bout de terre que la Guerre civile s’apprête à faire basculer.

De son écriture habitée par la sensualité de la nature, Laurine Roux nous conte, dans L’Autre Moitié du monde, l’épopée d’une adolescente, d’un pays, d’une époque où l’espoir fou croise les désenchantements les plus féroces. Une histoire d’amour, de haine et de mort.

Pour lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

L’album, Lettres perdues

Comme tous les matins, Iode attend impatiemment cette lettre que le facteur tarde à lui apporter. Surement une blague de ce farceur de poisson-clown qui s’amuse à livrer son courrier aux voisins… Ou peut-être a-t-il simplement été égaré ? Il n’y a qu’un seul moyen d’en avoir le cœur net : se rendre en ville. Embarqué dans sa petite auto vert pomme, Iode fait la rencontre de Frangine, une autostoppeuse au caractère bien trempé qui effectue une livraison pour le compte du mystérieux groupe mafieux « la pieuvre ». Seulement, lorsque cette dernière décide de lui fausser compagnie, le jeune garçon s’inquiète et décide naïvement de partir à sa recherche. Sans le savoir, Iode vient de mettre les pieds dans une affaire qui le placera au cœur d’un terrible drame.

Sur l’île du soleil où poissons et humains cohabitent, mafieux sans vergognes et policiers incompétents sont monnaie courante. Une cavalcade absurde naviguant entre humour, douceur et drame mélancolique. Un premier roman graphique réalisé par un prodige du dessin nourri au travail de Hayao Miyazaki. Un récit où la rondeur du dessin et la beauté irradiante des couleurs forment paradoxalement une œuvre tragique qui perturbera les âmes les plus sensibles.

Pour lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Jean-Christophe Rufin

Catel au centre, Elizabeth Tchoungui Présidente de la Fondation Orange à droite