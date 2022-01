Les mangas victimes de piratage massif les éditeurs s’organisent - IDBOOX

C’est un phénomène mondial, les ventes de mangas imprimés sont en forte hausse dans le monde depuis 2 ans, mais le piratage des versions numériques suit cette tendance.

Les mangas papier et numérique ont su conquérir le cœur des lecteurs. En France, la vente de mangas papier a augmenté de 50% en 2021 (lire notre article).

Malgré les efforts des éditeurs pour proposer des contenus gratuits, l’appétence des lecteurs qui oublient les auteurs et les éditeurs monte crescendo et le piratage grimpe en flèche.

Des chiffres ahurissants

Authorized Books of Japan tire la sonnette d’alarme et donne des chiffres ahurissants. En 2020, le piratage de manga représentait 1,8 milliard USD.

Selon leurs chiffres, 2021 est pire encore avec des pertes approchant les 7 milliards USD (6,7 milliards entre janvier et octobre 2021).

Manga, la riposte des éditeurs contre le piratage

Le groupe Content Overseas Distribution Association (CODA) est en train de monter une collation mondiale de lutte contre le piratage. Celle-ci inclut les mangas mais aussi les Anime et d’autres contenus protégés par le droit d’auteur.



L’association explique : « Notre plan est de créer une nouvelle structure aux environs du mois d’avril et de partager les informations compilées autour du monde sur les sites de piratage dans chacun des pays concernés. Nous fournirons aussi ces données aux forces de police dans les pays où les serveurs sont localisés ».



Pour l’instant, l’association regroupe 32 membres (Shueisha, Kodansha, Toei…) mais d’autres pays et éditeurs montrent leur intérêt pour ce projet.



A celles et ceux qui ont envie de pirater, pensez aux auteurs qui créent vos histoires préférées et qui sont désabusés qu’on ne considère pas leur travail. Pensez aux éditeurs, aux imprimeurs, aux libraires … qui eux aussi pâtissent de ce piratage !

