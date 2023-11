Les récrés sonores – Un RDV pour les Pros sur le podcast et le livre audio jeunesse

La Plume de Paon et La Puce à l’oreille organisent le 1er décembre 2023, un rendez-vous pour les professionnels autour du livre audio et du podcast pour la jeunesse.

Au programme, des Récrés sonores, 4 tables rondes abordant, respectivement, l’audio jeunesse et la diversité des expressions francophones, l’audio comme porte d’entrée dans la littérature, la création audio avec les jeunes publics et enfin le continuum livre – podcast / podcast-livre. L’événement est gratuit et ouvert à tou(te)s. Cette journée se tiendra au Centre National du Livre à Paris.



Découvrez le programme complet, inscription obligatoire ici . Vous pouvez vous inscrire pour tout ou partie de cette journée professionnelle.

