Livre solidaire - 2 actions pour aider les autres pour les fêtes de fin d’année - IDBOOX

Les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion de faire de bonnes actions en pensant à celles et ceux qui ont besoin d’aide.



Amoureux des livres, voici deux initiatives intéressantes auxquelles vous pouvez participer.

La Boîte Solidaire Noël

La Croix-Rouge française et Bayard Jeunesse lancent l’opération “Offrir une boîte solidaire pour Noël”. Ils invitent enfants et familles à se mobiliser pour les plus démunis partout en France. Préparez en famille des boites cadeaux avec un vêtement, des livres, des gourmandises, décorez votre colis et ajoutez-y un mot gentil.

Cette année l’opération devient nationale, les boîtes solidaires pourront être déposées jusqu’au 8 janvier 2022 dans l’une des 1 000 antennes de la Croix-Rouge française.

La Bouquinerie du Sart

Spécialisée dans la vente d’occasion, la Bouquinerie du Sart lance une collecte nationale de livres pour développer son action d’insertion. L’objectif est de créer des emplois et d’accompagner les personnes à retrouver leur dignité (logement, travail, formation).



La collecte de livres se fait via des box de collecte présents dans l’agglomération Lilloise et quelques villes du département du Nord.



En complément, elle a créé une application qui permet à toute personne sur le territoire national de faire un don de livres.

Un accord avec Mondial Relay permet aux particuliers d’expédier leurs livres sans débourser d’argent, les frais de transport étant réglés directement par la Bouquinerie au transporteur. Les donateurs récoltent en échange un bon d’achat à valoir sur le site d’achat de livres d’occasion de la Bouquinerie, créant ainsi un cercle vertueux d’économie circulaire.



En faisant don de vos livres vous allez faire une ou plusieurs belles actions, c’est parfait pour bien terminer l’année !