Livres audio – Storytel arrive enfin en France !

On attendait l’arrivée de Storytel depuis quelques temps, la société suédoise s’implante enfin en France.



Storytel est l’un des acteurs majeurs du livre audio en Europe, pour son arrivée en France la plateforme a noué un partenariat avec les plus grandes maisons d’édition française parmi lesquelles : Madrigall, Hachette, Editis et Actes Sud.

La compagnie suédoise revendique plus de 2 millions d’abonnés dans le monde avec un catalogue multilingues de 1 million de livres audio.

Un catalogue en français qui va s’étoffer

Pour le moment, le catalogue comporte 7000 livres audio en français et 290 000 dans d’autres langues (arabe, anglais, espagnol). Celui-ci devrait s’étoffer dans les mois à venir. Par ailleurs des contenus originaux et exclusifs viendront compléter l’offre.

Storytel, une équipe basée en France

Storytel a décidé d’être présent physiquement en France. Serge Torossia, un expert en streaming dirige l’antenne française. Il explique : « Le marché français du livre audio est sur le point de connaître une très forte croissance et je suis convaincu que notre service contribuera à favoriser ce développement. »

Du côté de l’éditorial c’est Constance Parpoil, une professionnelle du livre qui prend les rênes. Ravie de cette nouvelle aventure elle confie : « En France, nous mettrons l’accent sur le local, en reflétant la diversité du pays et des communautés francophones du monde entier. Les Storytel Originals, des titres exclusifs créés pour l’audio, constitueront également une partie unique de notre portefeuille. »

Un abonnement calé sur le nombre d’heure d’écoute

L’application Storytel propose plusieurs formules d’abonnement basées sur un nombre d’heure d’écoute. L’abonné a deux accès sur un écran : un en mode adulte et l’autre en mode enfant.

Par exemple : 15 heures d’écoute (9.99€ / mois) correspondent à environ 2 livres audio de 7h30 chacun, ou, à plusieurs titres si le temps d’écoute est moins long.

Il y a aussi une formule de 30H d’écoute pour 14.99€ et 50h pour 17.99€ par mois.

L’application sera accessible dès le 27 septembre sur iOS et Android.

