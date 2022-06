Livres en streaming – Nextory lève près de 10 millions€

Nextory annonce une levée de fonds de 9 402568€ auprès Acacia et LK Finans.

Le service qui propose des ebooks, des audio books et de la presse numérique est en pleine expansion. Au premier trimestre 2021, l’entreprise revendique une augmentation de 69% des abonnés payants dans les pays dans lesquels elle opère.



Cette levée de fonds de près de 10 millions d’euros va consolider les activités de Nextory. L’objectif est de s’implanter sur plus de marchés à l’international mais aussi de « continuer d’inventer le livre demain » explique Hélène Merillon CEO de l’entreprise en France et ex PDG de Youboox avant le rachat en octobre 2021.

La société est aujourd’hui implantée dans 10 pays européens : Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Norvège, Espagne et France.