Manga – Akata rejoint Albin Michel et les Editions Leduc

Akata rejoint le groupe Albin Michel et les éditions Leduc. L’explosion des ventes de manga en France a certainement poussé à un tel rapprochement.

L’éditeur est spécialisé dans le manga et dans le roman et a élaboré depuis plusieurs années une stratégie éditoriale différenciante. De plus, les livres sont publiés en papier et en numérique depuis la création.

Akata va ainsi bénéficier de la position de leader sur de nombreux segments de marché du groupe Albin Michel tout en évoluant en lien direct avec les éditions Leduc, codirigées par Karine Bailly de Robien et Pierre-Benoit de Veron.

Les éditeurs précisent que la maison d’édition dédiée au Manga conserve son ADN, ses spécificités et son autonomie.

Le rapprochement entre es équipes est effectif depuis le 23 juin.

Akata est l’éditeur de séries phénomènes : Orange, Perfect World ou encore Sign of Affection.

En 2020, nous réalisions une interview de Bruno Pham alors directeur éditorial, qui nous expliquait comment fonctionne cette maison d’édition française. Retrouvez l’entretien toujours d’actualité ici