Manga Nova, la nouvelle plateforme pour lire des mangas gratuits

Manga Nova vient d’ouvrir ses portes. Cette appli Web, bientôt disponible sur mobile, est dédiée aux amateurs de mangas de toutes sortes.

Suite à notre première exploration de la plateforme, voici les points sympas de ce nouveau concept, selon nous.



1. Gratuit et sans publicité : Manga Nova offre une expérience 100 % légale et 100 % gratuite, sans nécessité d’inscription ni de publicité.



2. Liberté de lecture : Le site explique que la lecture de tes mangas préférés doit être instantanée, simple et sans contrainte. Ici, tu es libre d’explorer ton univers parallèle où tu veux, quand tu veux, et avec qui tu veux.



3. Contenu varié : Actuellement, 13 licences sont disponibles, principalement issues des éditions Ki-oon. D’autres séries, notamment celles publiées chez Mana Books, seront bientôt ajoutées.



4. Fonctionnalités sympas : Manga Nova propose des quêtes, des challenges, et des contenus exclusifs à débloquer. Chaque jour, ou presque, de nouvelles lectures gratuites sont mises en ligne, et tu peux également accéder aux contenus précédemment publiés.



5. Séries populaires : Parmi les titres disponibles, on retrouve des blockbusters tels que Jujutsu Kaisen et My Hero Academia, ainsi que des séries comme Akane Banashi et Kindergarten Wars.

Si tu es passionné de mangas, n’hésite pas à faire un petit tour sur Manga Nova et à découvrir nos chroniques ici

