Manga - One-Punch Man on fête ses 5 ans avec le One-Punch Mois - IDBOOX

Pour fêter les 5 ans de la série One-Punch Man, Kurokawa et ses partenaires sortent les grands moyens !

One-Punch Man ce sont 23 tomes et un succès phénoménal. Le One-Punch Mois c’est tout au long du mois de mai !

Un anniversaire One-Punch Man, quand, quoi, où ?

Pour l’anniversaire des 5 ans du super-héros, on ne vous demandera pas de faire comme Saitama, dix kilomètres de course à pied, cent pompes, cent abdos, cent squats, chaque jour, ni de devenir chauve. On a mieux !

Tout d’abord, les Editions 12-21 proposent les 3 premiers tomes de One et Yûsuke Murata en version ebook à prix cassé ! Chacun des tomes coûte 1.99 euros pendant tout le mois de mai. C’est l’occasion de relire ou de découvrir la genèse de ce Shonen à moindre prix.



Autre cadeau, Kurokawa offre 2 blocs de post-it de Saitama et Genos pour l’achat de 2 volumes de la série, dans les librairies participantes.



Du 10 mai au 4 juin, rendez-vous sur GameOne pour la diffusion des saisons 1 &2 de l’animé.



Le 12 mai, c’est au tour de la chaine Twitch d’ADN, pour une émission spéciale One Punch Mois.



Retrouvez aussi un filtre Insta inédit OPM sur le fil de l’éditeur. Les festivités se poursuivront à la fin du mois avec une soirée de clôture musclée et virtuelle !



Et, Rendez-vous sur idboox.com le 11 Mai pour un grand jeu-concours !