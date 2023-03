Partir en Livre 2023 les dates et ce qu’il faut savoir

Partir en Livre revient en 2023. L’évènement dédié à la littérature jeunesse sous toutes ses formes se tiendra cet été pendant les vacances.

L’affiche est révélée et c’est Mortelle Adèle qui est en haut de l’affiche ! La mioche que les enfants adorent arbore un sourire malicieux et promet bien des surprises.



Pour la 9e édition de partir en livre, Le Centre national du Livre (CNL) a choisi un thème dont on a tous besoin : La liberté !

Partir en Livre se tiendra partout en France du 22 juin au 23 juillet.



Professionnels vous pouvez proposer vos projets afin qu’ils soient inscrits dans la grande carte des rendez-vous. Le kit de communication est déjà disponible sur le site.



L’an dernier, c’est près de 5 000 événements, gratuits et ouverts à tous et portés par 1 600 organisateurs qui se sont tenus, confirmant l’implantation du festival sur l’ensemble des territoires. Le festival avait réuni des centaines de milliers de jeunes participants autour du thème de l’amitié. Nul doute qu’il en sera de même cette année !