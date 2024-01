Pays-Bas – L’emprunt de livres numériques en forte hausse en 2023

La plateforme Bibliotheek a ouvert ses portes en 2014. Dix ans plus tard les bibliothécaires font le point.

Au lancement de Bibliotheek, 80 000 personnes empruntaient 880 000 ebooks. Aujourd’hui ce chiffre a bien augmenté. 600 000 hollandais empruntent plus de 5 millions d’ebooks et 2 millions de livres audio numériques par an.

« Nous étions la première bibliothèque en ligne en Europe où les livres électroniques pouvaient être empruntés par plusieurs utilisateurs à la fois », explique Ronald Huizer de KB, la Bibliothèque nationale. « Avant le coronavirus, entre trois et quatre millions de livres numériques étaient empruntés chaque année ».

A la suite de pandémie la hausse s’est maintenue. Selon lui, l’application ThuisBieb, qui permet aux non-membres des bibliothèques d’accéder à 100 livres électroniques et livres audio, a contribué à cette croissance.



Par ailleurs, l’application LEES lancée l’année dernière, permet aux étudiants de télécharger gratuitement 120 livres et livres audio. Même si on constate une baisse de la lecture chez les jeunes, “près de 40 000 ebooks et livres audio ont déjà été empruntés depuis le lancement en septembre, ce qui constitue des premiers résultats encourageants » explique la BK.



Selon Dilicom, en France, en 2023 on comptabilise 1,033 million de prêts de livres numériques, issus de 328 bibliothèques ou réseaux.

