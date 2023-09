Quand une gare SNCF est transformée en librairie

La Gare de Rezé – Pont Rousseau devient La petite Gare, un tiers-lieu culturel et citoyen composé d’une librairie et d’un espace de travail et d’animation partagé.

Deux ans et demi après avoir été sélectionné par SNCF Gares & Connexions et la Ville de Rezé, ce joli projet voit le jour.



Imaginée et conçue collectivement, cette petite Gare est désormais gérée par deux équipes : l’association La voie est libre à l’étage et les libraires au rez-de-chaussée, tous rassemblés dans un nouveau lieu de vie « La petite Gare ».



Deux agents SNCF continuent à occuper les locaux au quotidien et l’activité ferroviaire demeure inchangée.

L’espace a été entièrement rénové et repensé. Depuis le 15 septembre habitants et touristes peuvent se rendre dans ce nouveau lieu charmant au service de la culture.

La librairie occupe les 60 m² du rez-de-chaussée et propose environ 6000 livres, tandis qu’à l’étage l’espace de travail et d’animation partagé s’étend sur 115 m². Ce second espace est dédié aux activités de l’écriture, des arts et de la culture.

Si vous passez par Rezé – Pont Rousseau visitez cet endroit !

