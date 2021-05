Quelques chiffres sur les ventes d’ebooks et livre audio au 1er trim 2021 - IDBOOX

2021 semble bien débuter pour les grands éditeurs. Les ventes sont encourageantes et pour certains grands éditeurs on note une hausse significative des ventes des livres numériques et audio.

HarperCollins, Hachette et Simon and Schuster ont communiqué quelques chiffres sur les ventes du premier trimestre 2021.

HarperCollins

Les ventes numériques de l’éditeur ont augmenté de 38% au cours du trimestre. La part des ebooks est de +38% et les ventes de livres audio numériques ont augmenté de 42%.



Les bénéfices de l’ensemble des publications, livre papier et numérique a fait un bond de 45% des bénéfices. L’augmentation des revenus est de 19% au 1er trimestre. Les ventes ont atteint 490 millions de dollars.

Simon and Schuster

S&S a annoncé que les ventes numériques aux États-Unis ont augmenté de 8% au cours du trimestre. L’augmentation numérique a été attribuée aux livres audio numériques, + 17%.



Dans l’ensemble, les ventes d’ebooks ont été stables et n’ont pas vu la même augmentation qu’HC. Les revenus de l’ensemble de leur division ont augmenté de 21% et ont généré 185 millions de dollars.

Hachette

Hachette a annoncé que les livres numériques représentent 9% du chiffre d’affaires total de Lagardère Publishing au premier trimestre 2021, contre 9,7% au premier trimestre 2020. Les livres audio numériques représentaient 4,6% de leur chiffre d’affaires, alors qu’au T1 2020, il était de 5,9%. À l’échelle mondiale, les ventes totales de livres de Hachette ont augmenté de 11,6% et ont généré 619 millions de dollars.