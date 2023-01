Quels auteurs entrent dans le domaine public en 2023 ?

Découvrons les auteurs français qui entrent dans le domaine public en 2023. Comme chaque année, la liste des œuvres libres de droit s’agrandit.

Petit rappel, le domaine public recouvre toutes les œuvres de l’esprit (livres, films, sculptures, peinture…) pour lesquelles les droits d’auteur arrivent à expiration. Vous pourrez donc trouver notamment leurs œuvres en numérique sur les sites de téléchargement légaux et gratuits comme par exemple ici .

Quels auteurs français dans le domaine public ?

Après Alain et André Gide en 2022, c’est au tour de Paul Eluard d’entrer dans le domaine public. Eluard est un poète incontournable notamment connu pour son poème “Liberté”.



D’autres auteurs français sont aussi dans son cas : Romain Coolus, Georges Clavigny (auteur jeunesse), Henri d’Acremont, André Corthis (pseudonyme de Andrée Magdeleine Husson) qui obtint le Prix Femina en 1906. On citera aussi Victor Féli (pseudonyme de Jeanne Canac) autrice de livres pour jeunes filles.

A l’étranger, quels livres entent dans le domaine public en 2023 ?

Aux Etats-Unis, les œuvres publiées en 1927 entrent dans le domaine public au 1er janvier 2023.

Le droit d’auteur tient compte de la date de publication des oeuvres, non pas de la date de la mort des auteurs. Ces ouvrages n’entrent dans le domaine public que dans leur version anglaise.



-La dernière série d’histoires de Sherlock Holmes de Conan Doyle Les Archives de Sherlock Holmes, sont finalement dans le domaine public.

-Les Quatre d’Agatha Christie.

-L’Amérique de Franz Kafka.

-Gangs of New York de Herbert Asbury.

-Le Loup des steppes de Herman Hesse.

-La Promenade au phare de Virginia Woolf.

-L’Avenir d’une illusion de Sigmund Freud.

-Men Without Women d’Ernest Hemingway.

-Moustiques de William Faulkner.