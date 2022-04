Rencontres francophones du livre audio 2022 inscrivez-vous - IDBOOX

La Plume de Paon, lance la seconde édition des Rencontres francophones du livre audio pour les professionnels.

Cet événement s’adresse aux professionnels du livre et du son. Les Rencontres francophones du livre audio, se tiendront à Strasbourg les 13 et 14 mai 2022. Les personnes ne pouvant s’y rendre pourront assister à un direct vidéo pendant les deux journées.



Durant deux jours, les professionnels (éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignants, entrepreneurs, spécialistes du son etc.) vont se retrouver pour échanger sur le livre audio et ses évolutions dans la francophonie.

L’édition 2021 avait rencontré un franc succès avec plus de 300 participants venus de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, de plusieurs pays d’Afrique et du Maghreb.



Ces deux journées aborderont des sujets fondamentaux dans le domaine du livre audio.

Il y aura 7 tables rondes. Les participants parleront notamment : de l’accès au livre audio dans les écoles, des cessions de droits audio et des co-éditions francophones, des modèles économiques…

Un focus particulier sera fait sur le livre audio en Tunisie et en Belgique et sur les initiatives proposées par le réseau des Instituts français et des Alliances françaises dans le monde.



Les Rencontres francophones du livre audio sont gratuites. Inscrivez-vous pour participer à Strasbourg en présentiel ici ou pour suivre la retransmission vidéo si vous ne pouvez y être.

