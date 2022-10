Save The Date – Les Assises du livre numérique 2022

A vos agendas ! Les Assises du livre numérique se tiendront le 28 novembre à Paris.

Pour cette 23e édition, le SNE, la Sofia et le CFC proposent aux professionnels de réfléchir et d’en apprendre plus sur les nouveaux outils et les nouvelles pratiques de prescription dans l’édition.



L’objectif sera de faire le point et d’aller plus loin en ce qui concerne les différents modes de prescription pour le livre.

Réseaux sociaux, plateformes d’échange, commentaires, blogs… Quelle place occupent les réseaux dans la prescription ? Comment évoluent les métiers dédiés à communiquer vers les prescripteurs ?



Louis Wiart, professeur à l’Université Libre de Bruxelles et auteur de « La Prescription littéraire en réseaux : enquête dans l’univers numérique » (Presses de l’Enssib, 2017), prononcera la conférence inaugurale. Des professionnels de l’édition viendront ensuite témoigner de leurs expériences et partager leurs pratiques.

Au programme une table ronde, des bonnes pratiques, des ateliers et des échanges entre les professionnels et les influenceurs.

Ouverture des inscriptions au mois de novembre.