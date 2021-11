Spotify, Findaway, Storytel, Audiobooks le livre audio attire les entreprises

Les livres audio attirent de plus en plus les entreprises qui sont en dehors du monde l’édition.



Récemment Spotify annonçait le rachat de Findaway. De son côté, Storytel vient d’acquérir Audiobooks.com.

Dans un communiqué, Spotify indique de cette acquisition « va accélérer l’entrée de Spotify dans l’industrie des livres audio, en croissance rapide ». L’objectif de la plateforme de streaming musical est de révolutionner le livre audio en achetant Findaway.



Storytel continue quant à elle son expansion et marque l’entrée de la société basée à Stockholm sur le marché du livre audio en anglais en faisant l’acquisition de la plateforme Audiobooks.



Storytel, aujourd’hui, c’est 1,7 million d’abonnés (dont plus d’un million dans les pays nordiques). La compagnie opère dans 25 pays, dont le Brésil, l’Inde, Israël, l’Espagne, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis.

L’annonce de Storytel est intervenue un jour après qu’une autre société suédoise, Spotify, a annoncé qu’elle avait conclu un accord pour acheter Findaway afin d’accélérer son expansion sur le marché américain des livres audio.

