Tant que le café est encore chaud lauréat du Prix Audiolib 2023

“Tant que le café est encore chaud” est le livre audio lauréat de l’édition 2023 du Prix Audiolib.

Auteurs, éditeurs, comédiens sont venus nombreux au Cali lundi pour assister à la remise du prix Audiolib. Laure Saget, la toute nouvelle Directrice générale de la maison d’édition du groupe Hachette a remis ce prix à l’auteur, Toshikazu Kawaguchi, Philippe Spiteri le narrateur et au studio Quali’sons.

Laure Saget en compagnie de l’équipe du livre lauréat

Tant que le café est encore chaud est un succès phénoménal au Japon, plus d’un million d’exemplaires ont été vendus dans le pays. L’ouvrage est d’ailleurs traduit en 30 langues.

Ce titre a conquis le jury de blogueurs participant au prix ainsi que le public, puisque c’est lui qui a au final, désigné le livre audio lauréat.

Toshikazu Kawaguchi en compagnie de sa traductrice

A propos du livre Tant que le café est encore chaud

Chez Funiculi Funicula, le café change le cœur des hommes.

À Tokyo se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent mille légendes. On raconte notamment qu’en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles : il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud.

Quatre femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en savourer chaque gorgée.

