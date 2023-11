UK – Le marché du livre audio se porte bien

Selon les derniers chiffres communiqués par Books & Consumers de Nielsen BookData les livres audio se vendent très bien au Royaume Uni.

L’enquête a révélé une augmentation notable de 6 % du volume et une augmentation importante de 12 % en valeur au cours des sept premiers mois de 2023.



Si cette croissance se poursuit jusqu’à la fin de l’année, le cabinet estime que le pays pourrait atteindre les 28 millions de livres audio vendus. Le chiffre d’affaires atteindrait les 230 millions d’euros.



La plus belle performance enregistrée se situe autour des livres de non fiction. En effet, au cours des 5 dernières années, les ventes de livres audio dans cette catégorie enregistrent une hausse de 74 %, passant de 3,5 millions d’unités à 6 millions.

La fiction a connu quant à elle une croissance de 41%, passant de 5,2 millions d’unités vendues à 7,3 millions.

