Un timbre à l’effigie de Marcel Proust pour le centenaire de sa disparition

C’est dans le très bel hôtel littéraire Le Swann à Paris, que le timbre à l’effigie de Marcel Proust a été dévoilé.

Lundi, quelques privilégiés ont assisté au dévoilement du timbre commémorant les 100 ans de la disparition de Marcel Proust.

A cette occasion, la Fondation La Poste et la Société des Amis de Marcel Proust ont donné les détails sur ce nouveau timbre qui plaira aux littéraires et aux philatélistes.

Le visage de l’écrivain (1871 – 1922), des aubépines symbole important dans l’œuvre A la recherche du temps perdu, composent ce très beau timbre créé et gravé en taille-douce par Sophie Beaujard.



D’une valeur de 1,65€, il pourra voyager en France et à l’étranger dès le 25 juillet 2022. 600 000 exemplaires ont été imprimés pour rendre hommage au centenaire de la disparition de Marcel Proust.



Si vous désirez l’obtenir en avant-première c’est possible. Ce timbre souvenir sera disponible les 22 et 23 juillet. Rendez-vous à la Maison des associations d’Illiers-Combray, au Carré d’encre à Paris et bien sûr à la poste de Cabourg.



Nous en profitons pour vous glisser quelques photos des petites merveilles illustrant Proust à voir à l’hôtel Le Swann.

En 2023, La Poste éditera un timbre pour les 400 ans de Blaise Pascal.