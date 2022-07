Visite d’une librairie dans une église du 13e siècle !

Au cœur de la ville de Maastricht se trouve une merveilleuse église construite au 13e siècle. Celle-ci est aujourd’hui une librairie immense.

A la rédaction, on profite de nos voyages pour rendre visite aux librairies et aux bibliothèques. )Lisez par exemple notre reportage à à Las Vegas ici, Lisbonne ici ou en Sicile ici



Cette librairie est juste extraordinaire, voici une petite visite commentée mais le mieux est d’aller voir si vous allez aux Pays-Bas !



C’est un lieu de rêve pour celles et ceux qui aiment l’histoire, l’architecture gothique et les livres.

Mais revenons quelques siècles en arrière. Cette église était gérée par des prêtres dominicains depuis sa construction. Puis elle a été dissoute par l’église au 18e siècle.



Ensuite, ce lieu immense a servi au fil du temps d’abri à vélos, d’entrepôt, d’imprimerie. En 2006, une enseigne de librairie l’a rachetée. Mais elle fait faillite quelles années plus tard. Dans l’église, il règne une atmosphère unique.

C’est aujourd’hui une librairie indépendante depuis 2014. La librairie s’appelle désormais : The Boekhandel Dominicanen en souvenir des prêtres qui y officiait.



Même si les visiteurs sont nombreux on peut tout de même s’isoler, bouquiner et découvrir des milliers de livres ! En fonction de l’heure de la journée la luminosité change accentuant ce ressenti unique.

Si vous passez par Maastricht poussez le portail. Vous y trouverez des milliers de livres dans un cadre somptueux. La librairie est aussi un lieu où de nombreux évènements culturels sont donnés et vous pouvez même aller déjeuner ou goûter là-bas.

Magnifique n’est-ce pas ?