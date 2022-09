Youscribe dépasse le million d’abonnés

La plateforme Youscribe qui propose des livres numériques, des documents universitaires et des livres audio atteint le million d’abonnés en Afrique.

Editeurs français et africains sont représentés au sien du catalogue dans divers domaines.

Lancée en 2011, YouScribe est aujourd’hui présent dans 11 pays d’Afrique (Tunisie, Sénégal, Cameroun, Côte D’ivoire, Burkina Faso, Maroc, Madagascar, Guinée, République Démocratique du Congo, Mali, Afrique du Sud).



La plateforme est désormais un outil incontournable notamment pour les étudiants et les professionnels du continent africain.

55% des utilisateurs ont moins de 34 ans et la disparité entre hommes et femme est minime respectivement 51 et 49%.



En quelques années Youscribe a su convaincre en s’adaptant aux contraintes des pays avec un modèle gagnant gagnant qui plait aux utilisateurs.

Le catalogue contient des ebooks, de la presse et des livres audio dans toutes les thématiques : jeunesse, polar, littérature… et bien entendu universitaire et professionnel.



Juan Pirlot de Corbion, Président-Fondateur de YouScribe, a commenté cette belle nouvelle :

« L’atteinte rapide du cap du million d’abonnés en Afrique est une joie immense. Toutes les conditions sont réunies pour consolider notre développement en Afrique, en renforçant notre présence dans les pays où nous sommes déjà implantés ainsi qu’en ouvrant de nouveaux marchés, comme l’Algérie ou l’Egypte. ” Il poursuit : “Et si l’Afrique reste notre priorité, notre modèle nous autorise à regarder ailleurs et surtout partout où la distribution traditionnelle du livre peut être améliorée et facilitée par le numérique. Nous regardons le Canada mais également le Bénin, le Togo, le Nigéria. »

Découvrez d’autres articles sur Youscribe cliquez ici