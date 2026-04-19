Deux livres d’activités pour les enfants parfaits pour les vacances : Miffy et Pokémon

Voici mon avis sur ces deux ouvrages ludiques, parfaits pour occuper les petits dès 3 ans avec douceur.
Dans un style totalement différent, les éditions Les livres du Dragon D’or publient deux livres sympas pour occuper les petits pendant les temps calmes.
Nous avons choisi Pokémon – Mon imagier cherche-et-trouve et Miffy et ses amis – Mon pinceau magique.
Pokémon – Mon imagier Cherche-et-Trouve
C’est une superbe porte d’entrée dans l’univers Pokémon pour les plus jeunes. Ce qui rend ce livre ludique, c’est son format panoramique dépliant : il transforme la lecture en une véritable exploration visuelle immersive.
Contrairement aux “Cherche-et-trouve” complexes, celui-ci est pensé comme un imagier. Il mise sur la douceur et la reconnaissance. Il aide les tout-petits à se concentrer tout en s’amusant à repérer leurs créatures préférées au bord de l’eau.
Cet album est idéal pour développer le sens de l’observation sans frustration.
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Mon pinceau magique : Miffy et ses amis
Le concept du “coloriage à l’eau” est vraiment génial pour les parents qui craignent les taches sur le canapé ! Avec ce pinceau magique, l’enfant révèle les couleurs iconiques de l’univers de Miffy comme par enchantement. Il y a aussi des petite devinettes rigolotes.
C’est une activité infinie et autonome. Une fois que la page sèche, les couleurs disparaissent et l’enfant peut recommencer sa création. C’est un excellent outil pour travailler la motricité fine et la précision du geste, le tout dans une ambiance très calme et sensorielle.
Avec Miffy vous offrez aux petits un moment de jeu serein, propre et nomade. Gloria a adoré ! Pour acheter ce livre cliquez ici ou suivez ce lien.
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