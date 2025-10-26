Musique magique une nouvelle collection de livres sonores

Bayard Jeunesse sort une nouvelle collection de livres pour les enfants : Musique magique !
L’éditeur confie à Esther Thibault et Lucile Placin, les premiers albums : Chansons pour s’émerveiller et Chansons pour bien dormir.
Musique magique – Des livres à écouter
Des tableaux colorés et enchanteurs illustrent les livres. L’expérience est ludique car les livres sont sonores. En appuyant sur la pastille de chaque page l’enfant écoute une chanson originale.
A la différence d’autres livres sonores, ce ne sont pas des extraits, mais des comptines longues. C’est parfait pour se relaxer, et s’émerveiller pendant un temps calme ou avant le dodo du soir. Autre point, les chansons ne sont pas des classiques de la chanson enfantine. On sort donc des sentiers battus.
Musique magique, ce sont des livres conseillés aux enfants dès l’âge de 2 ans. Ils sont créés en partenariat avec la Philharmonie des enfants. Le son est agréable.
Gloria tout juste 3 ans, a découvert ces deux livres, elle est tombée sous le charme de ces petits concerts magiques ! Alors, nous les parents, on valide c’est clair comme une jolie chanson !
