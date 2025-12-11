Et si vous gagniez le livre numérique La Femme de Ménage de Freida McFadden à lire sur une liseuse Kobo ?

Le thriller La Femme de ménage de Freida McFadden continue de dominer le marché français, s’imposant comme l’un des plus grands succès de ces dernières années, tant en format papier que numérique.
Kobo et la Fnac célèbrent cette réussite hors norme par une opération spéciale, quelques jours avant l’adaptation cinématographique prévue le 24 décembre 2025.
Le succès de l’autrice est tel que Livres Hebdo évoque désormais la “Freidamania”, un phénomène justifié par des chiffres impressionnants.
Freidamania quels sont les chiffres ?
Le tome 1 de la série représente 2430000 exemplaires en grand format et poche (hors numérique).
L’ensemble des titres de l’autrice totalise 6650000 exemplaires vendus (hors numérique).
La série est restée plus de 62 semaines consécutives dans le top des meilleures ventes, un exploit rare.
C’est un succès également sur liseuses ! Côté numérique, la performance est tout aussi remarquable. Depuis 2023, le succès de Freida McFadden se confirme sur la plateforme Kobo :
Le premier volume a généré 72000 ventes numériques sur Kobo.
Le cumul de tous les titres de l’autrice sur Kobo atteint 227000 ventes numériques.
La femme de ménage de Freida McFadden à gagner ! Voici comment faire
Pour marquer le coup, une édition spéciale est proposée : pour l’achat d’une liseuse couleur Kobo Libra Colour jusqu’au 31 décembre 2025, l’ebook La Femme de ménage est offert aux lecteurs. Suivez ce lien pour en profiter ou cliquez ici.
