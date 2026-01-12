Quels sont les livres les plus vendus en France en 2025 ?

Selon les données NielsenIQ BookData publiées par Livres Hebdo, le classement général des ventes de livres illustre un marché en pleine mutation.
Le palmarès global de 2025 atteint un total de 8,80 millions d’exemplaires vendus pour les dix titres les plus populaires.
C’est une progression impressionnante par rapport aux 4,07 millions enregistrés par le Top 10 en 2024. Cette performance s’explique en grande partie par l’omniprésence de l’auteure américaine Freida McFadden, dont six titres ont contribué à 5,93 millions d’exemplaires à elle seule.
Les valeurs sûres
Le classement général est ainsi largement dominé par le livre de poche (7 titres sur 10). Le roman policier domine aussi avec 6 titres sur 10.
Les titres phares incluent la série policière de Freida McFadden, notamment La Femme de ménage et La Femme de ménage voit tout (J’ai Lu et City Éditions).
On retrouve également La Sage-femme d’Auschwitz d’Anna Stuart, Un avenir radieux de Pierre Lemaitre (Calmann-Lévy), ainsi que La Maison vide de Laurent Mauvignier (Minuit), lauréat du prix Goncourt 2025, vendu à 495 000 exemplaires.
Les essais et les livres politiques
On note un fort appétit pour les essais à forte résonance politique. L’éditeur Fayard s’est illustré avec trois titres. Citons, Le Journal d’un prisonnier de Nicolas Sarkozy, qui a totalisé 180 000 exemplaires vendus dans les trois semaines précédant Noël ; Populicide de Philippe de Villiers ; et Ce que veulent les Français de Jordan Bardella.
Chez Gallimard, L’Heure des prédateurs de Giuliano da Empoli atteint 208 000 exemplaires, aux côtés de la réédition de Terre des hommes d’Antoine de Saint-Exupéry illustré par Sattouf.
D’autres succès notables incluent Intérieur nuit de Nicolas Demorand (Les Arènes) et Les Piliers de la mer de Sylvain Tesson (Albin Michel).
Enfin, l’éditeur Kennes Éditions clôture ce top avec deux titres de Philippe Boxho : Les Morts ont la parole et La Mort c’est ma vie.
Littérature Jeunesse : le triomphe de la romance et des sagas
La catégorie jeunesse (8-16 ans) est dominée à 60 % par les romans pour jeunes adultes.
Le phénomène de l’année est The Hunger Games de Suzanne Collins (Pocket Jeunesse), avec 142 000 exemplaires vendus.
Il partage la tête de liste avec Mille morceaux de cœur brisé de Tillie Cole (Hachette Romans).
Les collections se sont distinguées, notamment celle d’Auzou avec sa collection Roman de l’Avent. Le Roman maudit (Franck Thilliez), 31 jours pour t’aimer (Sophie Jomain), Cosy Love & Christmas Crime (Anouk Filipini), et Un Noël à la cerise (Cynthia Kafka).
Gallimard-Jeunesse a capitalisé sur le fonds avec la nouvelle parution de Harry Potter et la Coupe de feu et la réédition 2020 de Harry Potter à l’école des sorciers, ainsi que Les Royaumes de feu de Tui T. Sutherland.
Dans le segment des livres illustrés pour enfants, les thèmes socio-émotionnels et identitaires ont pris le dessus. Poisson fesse de Pauline Pinson (Les Fourmis Rouges) est un succès phénoménal avec plus de 96 000 exemplaires vendus.
Baptiste Beaulieu se distingue avec Les Pansements invisibles et Je suis moi et personne d’autre (Les Arènes).
Les ouvrages interactifs, comme Les Bruits de la ferme (Usborne) et La Couleur des émotions d’Anna Llenas (Quatre Fleuves), confirment leur popularité.
BD, Manga
Le classement des BD et Manga est incontestablement dominé par le manga (6 titres sur 10), avec notamment trois volumes de One Piece (Glénat) et des ventes pour Spy x Family (Kurokawa).
Néanmoins, la BD franco-belge maintient sa force grâce à Astérix en Lusitanie (Albert René). cet opus écrase le classement en vendant 1,6 million d’ex en seulement dix semaines.
Instinct (Tomes 1 et 2), le manga du Youtubeur Inoxtag (Michel Lafon), et la série Mortelle Adèle de Mr. Tan & Co (Editis) font aussi bonne figure.
Beaux Livres et livres pratiques, des choix éclectiques
Dans la catégorie des livres d’art et illustrés, la tendance est aux rétrospectives. Le livre du jeu vidéo Clair Obscur est en tête, talonné par Recettes & récits de François-Régis Gaudry (Marabout), vendu à 56 000 exemplaires.
Les monographies d’artistes (David Hockney 25 de Norman Rosenthal, Thames & Hudson), les titres de bien-être (Votre santé optimisée d’Émilie Steinbach, Marabout) et les ouvrages patrimoniaux (Rebâtir Notre-Dame de Mathieu Lours, Tallandier ; Petit livre d’Hermès : l’histoire d’une maison de mode mythique de Karen Homer, Place des victoires) complètent le tableau.
Enfin, le livre pratique est toujours axée sur le développement personnel et la cuisine.
Les Quatre Accords toltèques de Don Miguel Ruiz (J’ai Lu) a écoulé 128 000 exemplaires, confirmant l’attrait pour les ouvrages de self-help aux côtés de Le Pouvoir du moment présent d’Eckhart Tolle.
Les Quatre Accords toltèques de Don Miguel Ruiz (J'ai Lu) a écoulé 128 000 exemplaires, confirmant l'attrait pour les ouvrages de self-help aux côtés de Le Pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle.

En cuisine, 300 recettes pour tout cuisiner de Lélia Castello et Élodie Colombel (Marabout) domine, tandis que des titres comme Ma bulle cosy (livre de coloriage de Coco Wyo, Dessain et Tolra) et 100% Logique (jeux de logique, HarperCollins) attirent les lecteurs cherchant des activités relaxantes.