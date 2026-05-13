Amazon lance deux nouveaux Kindle Scribe dont un en couleur !

On les attendait depuis un certains temps, la nouvelle génération de Kindle Scribe débarque enfin en France !
Amazon lance simultanément deux liseuse / bloc notes numériques un Kindle Scribe boosté à l’IA et un appareil en couleur !
Le géant américain franchit une nouvelle étape dans l’univers des liseuses avec le lancement en France de sa toute nouvelle gamme Kindle Scribe.
Entièrement repensée pour booster la productivité, c’est un tournant avec l’intégration de l’intelligence artificielle et l’introduction d’un modèle en couleur.
Kindle Scribe – Un design affiné et des performances déclupées
La nouvelle génération de Kindle Scribe mise sur une finesse et une légèreté extrêmes. L’écran est de 11 pouces. Il y a deux versions pour la Scribe (noir et blanc). Un avec éclairage frontal intégré, l’autre sans.
Avec seulement 5,4 mm d’épaisseur et un poids de 400g, ces appareils ont été conçus pour être emportés partout.
Équipée d’un écran antireflet de 11 pouces et d’une nouvelle puce quad-core, la gamme promet une réactivité accrue de 40 % pour l’écriture et le changement de page.
Le confort visuel est également renforcé grâce à un nombre de LED doublé pour l’éclairage et un verre texturé. Cette techno offre une sensation de papier sous le stylet.
L’arrivée attendue de la couleur avec le Colorsoft
La grande nouveauté de cette année est le Kindle Scribe Colorsoft. Ce premier modèle couleur utilise une technologie d’affichage personnalisée et un nouveau moteur de rendu pour offrir une expérience d’écriture fluide et des teintes douces, agréables pour les yeux.
Pensé pour une lecture immersive et un travail sans interruption, il conserve une autonomie de plusieurs semaines sans les distractions habituelles des notifications d’une tablette classique.
L’intelligence artificielle au service de vos notes
Le constructeur intègre désormais l’IA pour transformer la prise de notes. Le nouveau carnet de notes permet de réaliser des recherches naturelles au sein de ses écrits.
On obtient aussi des résumés automatiques. L’utilisateur peut poser des questions directement à ses notes pour en extraire des idées clés.
La productivité est également à l’honneur avec la prise en charge de Google Drive, OneDrive et l’intégration OneNote. Cela facilite, notamment, l’importation de documents et l’exportation de fichiers annotés.
Prix et disponibilité
Tous les modèles de la gamme sont livrés avec un stylet premium magnétique ne nécessitant aucune recharge.
Le Kindle Scribe nouvelle génération est proposé à partir de 519,99 € (32 Go). Suivez ce lien pour la précommande. La version 64 Go coûte 569,99€. Suivez ce lien pour la précommande.
Le modèle Kindle Scribe Colorsoft est affiché au prix de 649,99 € (32 Go). Suivez ce lien pour la précommande. Comptez 699,99 € pour la version 64 Go. Suivez ce lien pour acheter.
Enfin, une version e-ink 16 Go, sans couleur, sans éclairage frontal est disponible pour 449,99 €. Suivez ce lien. L’ensemble des produits seront disponibles à la livraison le 10 juin.