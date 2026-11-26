Honor nous donne des nouvelles de son futur smartphone pliable qui viendra concurrencer le Galaxy Z Fold 8 et l’iPhone Duo.
Lors du lancement de la série Honor 700 en Chine, le constructeur a lâché des informations sur son futur smartphone pliable. Le Honor Magic V6 va bientôt être rejoint par un smartphone pliable au format passeport.
Un smartphone pliable Honor au format passeport début 2027
Le CEO de la compagnie, Li Jian, a confirmé sa fenêtre de lancement. L’appareil sortira au mois de mars 2027. On imagine que la Chine aura la primeur.
Li Jian a rajouté qu’Honor a franchi une étape en matière d’écran pliable. La compagnie a fait disparaître le pli au centre de l’écran. Tous les constructeurs de smartphones pliables sont engagés dans la même quête, mais pour le moment, personne n’y est parvenu.
Un écran sans pli central pour faire oublier le Galaxy Z Fold 8 et l’iPhone Duo
Emporté par son enthousiasme, le CEO d’Honor a même conseillé aux consommateurs de patienter et de ne pas acheter l’iPhone Duo. Ils seront émerveillés par l’alternative proposée par Honor. Compte tenu de l’excellence du Honor Magic V6, on aurait tendance à le croire.
Selon les dernières rumeurs, le smartphone d’Honor se rapproche du format du Galaxy Z Fold 8. Il intègre deux écrans de 5,5 pouces et 7,6 pouces (7,5 pouces pour le Samsung). A contrario, il possède une caméra principale de 200 MP et une grosse batterie de 7 000 mAh, compatible avec la recharge filaire 80 W.