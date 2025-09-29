Snapdragon 8 Elite Gen 5 – Quels sont les premiers smartphones à en bénéficier ?

Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Quels sont les smartphones équipés de ce surpuissant processeur ?
Comme chaque année, Qualcomm dévoile sa panoplie de nouveaux processeurs lors d’un sommet à Hawaï. Le nouveau processeur a attiré tous les regards.
Ce processeur gravé en 3 nm vient remplacer le Snapdragon 8 Elite. Plus puissant et plus performant, il va équiper les flagships d’un grand nombre de constructeurs.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 – Quoi de neuf ?
Qualcomm a détaillé les améliorations apportées à son processeur. Le CPU s’annonce 20% plus puissant que celui de son prédécesseur. Il consomme également 35% d’énergie en moins.
Du côté de ses performances graphiques, le GPU s’avère 23% plus performant et il est 16% moins énergivore. Cela se traduit dans les faits par 1h48 minutes de jeu en plus selon Qualcomm.
Outre ses performances pures, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 possède un autre super-pouvoir. Le processeur embarque un « Agentic AI ». Un système IA capable de prendre des décisions autonomes.
Toutes ces annonces semblent très prometteuses et nous n’aurons pas longtemps à attendre pour les découvrir. Les premiers smartphones équipés du processeur, vont arriver avant la fin de l’année.
Les premiers smartphones avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5
Honor fait partie des constructeurs les plus rapides. Le Honor Magic 8 Pro qui sortira en Chine en octobre 2025 tourne avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Xiaomi a également répondu présent. La compagnie sort en Europe et en France la série 15T mais elle annonce dans le même temps l’arrivée des Xiaomi 17 en Chine. Ces derniers sont équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Il faudra aussi compter avec le realme GT 8 Pro. Realme clame que son smartphone sera le premier vendu à l’international avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Realme n’a malheureusement pas précisé de date.
Le OnePlus 15 répond aussi présent à l’appel. Il a été repéré sur GeekBench avec ce processeur et 16Go de RAM.
Samsung n’a rien annoncé officiellement mais le Galaxy S26 Ultra serait alimenté par un Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Les autres constructeurs ne se sont pas encore déclarés ouvertement mais Qualcomm a publié une liste des les compagnies qui sortiront un ou plusieurs smartphones propulsés par le Snapdragon 8 Elite Gen 5.
On compte parmi elles : Vivo, iQOO, Oppo, Realme, OnePlus, Honor, ZTE, nubia, RedMagic, Xiaomi, Asus, Sony et Samsung.