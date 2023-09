4 carnets peluche Ghibli pour une rentrée kawaii

Totoro, Jiji, Un Sans-Visage, ça vous parle forcément si vous êtes fans des films des studios Ghibli. Sachez que désormais il existe 4 carnets absolument craquants à leurs effigies.

En juillet, les éditions Huginn&Muninn publiaient les premiers carnets Ghibli (Découvrez les ici) .

Aujourd’hui, 4 autres carnets sont disponibles, différents et tout autant kawaii. Totoro et le Chat Bus dans Mon Voisin Totoro. Jiji de Kiki la petite sorcière. Sans-Visage du Voyage de Chihiro composent ces nouvelles publications.

A la différence des premiers carnets de la série, ceux-là sont super customisés, on les prendrait presque pour des doudous ! En effet, la couverture est en feutrine toute douce et chaque personnage est brodé, c’est adorable !

Quand on ouvre le carnet, on découvre que chaque page est accompagnée d’une illustration pour se replonger dans le film. Les carnets sont lignés, au format 158 x 212 mm, avec 108 pages. Voilà de quoi faire une rentrée avec un compagnon original ! Pour les acheter c’est par ici Totoro ou Cliquez ici. Chat Bus ou Cliquez ici. Jiji ou Cliquez ici. Sans-Visage ou Cliquez ici

