Voici mon avis sur « Jupiter » qui sort le 18 novembre dans les salles de cinéma.
Avec la situation internationale actuelle, ce thriller politique arrive à point nommé. Présenté lors de la dernière Mostra de Venise, « Jupiter » séduit par son intensité, son réalisme et son souci du détail.
Avec ce film captivant et angoissant, on se retrouve au plus haut sommet de la machine étatique et, en même temps, dans le sous-sol de notre défense militaire. Fraîchement élu, le Président Paul Archambault doit affronter une crise sans précédent : son homologue russe, cible d’un attentat, brandit un ultimatum nucléaire menaçant un allié de la France. Face au risque d’escalade militaire, le Président de la République réunit son état-major dans le bunker de l’Elysée.
Dans le secret du poste de commandement Jupiter, le chef de l’État va devoir prendre une décision vertigineuse.
« Je suis scénariste donc je me pose d’emblée des questions de fiction : si demain une crise nucléaire intervenait, comment cela se passerait-il ? Où ? Avec qui ? Des questions très concrètes. Chaque fois que je m’interroge sur telle ou telle problématique, je me documente. C’est ainsi que je découvre l’existence du PC Jupiter, ce lieu situé sous l’Élysée dans lequel se tiendrait le conseil de défense qui est au cœur du film. J’apprends qu’il fonctionne comme une « cage de Faraday », à savoir un lieu impossible à écouter, à espionner. Littéralement un bunker antiatomique : si une frappe nucléaire touchait Paris, tous ceux qui s’y trouvent survivraient. J’ai trouvé le lieu de mon territoire de fiction. », explique le réalisateur Alexandre Smia.
Un passionnant et inquiétant film politique sur les secrets de notre dissuasion nucléaire
Cette fascinante plongée dans les secrets de notre République repose sur un casting impressionnant. Dans le rôle du locataire de l’Élysée, Denis Ménochet, récemment vu dans « Karma » de Guillaume Canet, incarne avec une puissance impressionnante son rôle de premier personnage de l’État.
Et il surprend car son physique et son phrasé ne ressemblent pas à ceux qu’on imagine d’habitude pour un Président de la République.
À ses côtés, on retrouve André Dussollier, Reda Kateb, Dominique Blanc, Frédéric Pierrot, Céline Sallette, Jérémy Lopez et Ella Rumpf. Du très haut de gamme niveau acteurs que le metteur en scène sait mettre en valeur par des dialogues pertinents et des séquences haletantes.
Alexandre Smia fait preuve d’une grande habileté et d’un véritable savoir-faire pour son premier long métrage à la réalisation, alors qu’il a déjà écrit plusieurs scénarios pour d’autres cinéastes. Avec « Jupiter », il réussit une belle entrée sur la planète Cinéma !
. Jupiter, en salles le 18 novembre. Durée : 1 h 27
Deux autres nouveaux films à voir ce 18 novembre
« Camembert » de Matthieu Rumani et Nicolas Slomka, avec Kristin Scott Thomas, Alex Lutz et Guillermo Guiz.
« Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson » de Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence, Ralph Fiennes et Joseph Zada.