Cinéma – Mon coup de griffe de la semaine : Ella McCay

Voici mon avis sur « Ella McCay » qui sort ce 13 mai. Déprogrammé des écrans français il y a quelques mois après son échec commercial aux Etats-Unis et disponible ensuite sur la plateforme Disney+, Ella McCay revient dans les salles.
Ce long métrage raconte les tribulations d’une brillante femme politique aux USA. « Ella McCay » est la nouvelle comédie du scénariste, réalisateur et producteur James L. Brooks (« Pour le pire et pour le meilleur », « « Tendres passions », « Broadcast News » ou la série d’animation « Les Simpson »), plusieurs fois récompensé aux Oscars et aux Emmy Awards.
Même si le film évoque les blessures de l’enfance et leurs effets dans le temps, James L. Brooks confie : « Avec ce film, je voulais rendre hommage à l’âge d’or de la comédie américaine, en conservant l’esprit loufoque qui caractérisait cette époque. J’ai eu la chance de collaborer avec une distribution de rêve qui a su transmettre l’histoire d’Ella et de sa famille avec une énergie et un esprit qui ont largement dépassé mes attentes. »
Ella McCay, Quel dommage !
Hélas, son récit, bancal et outrancier, ne convainc pas. Il y a un côté trop old school dans la mise en scène et une absence de modernité dans le propos qui nuisent considérablement au projet.
En dépit des efforts de l’actrice franco-anglaise Emma Mackey, qui campe Ella McCay et qu’on avait découvert en 2021 dans « Eiffel », rien ne fonctionne dans cette œuvre terne et lassante.
Non seulement le scénario, confus et inabouti, ne permet pas au spectateur de rentrer dans l’histoire mais les pérégrinations de l’héroïne nous laissent de marbre. James L. Brooks a perdu sa maestria des années 1980-1990. Impossible de voter pour cette « Ella McCay » !
Ella McCay , en salles le 13 mai. Durée : 1 h 55
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