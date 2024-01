5 raisons d’acheter le HONOR Magic 6 Lite 5G

Le HONOR Magic6 Lite 5G est maintenant officiel. Ce smartphone à prix attractif possède de sérieux arguments pour convaincre un large public.

Il bénéficie d’une offre de lancement très attractive. Suivez ce lien pour profiter de cette offre.

Voici selon nous les 5 raisons de l’acheter les yeux fermés.

Raison N°1 – HONOR Magic6 Lite 5G Un splendide écran incurvé

Très beau smartphone, le Honor Magic6 Lite 5G possède aussi des spécifications techniques surprenantes.



Impossible de ne pas tomber sous le charme de son écran incurvé de 6,78 pouces.

Sa forme fait disparaître le cadre noir sur les côtés et le ratio body/écran atteint 92,58%.



La qualité de l’écran est également au rendez-vous puisque c’est une dalle AMOLED 120Hz avec une résolution 1,5K (1200 x 2652 pixels). La luminosité monte jusqu’à 1200nits.

Le HONOR Magic6 Lite 5G sait également prendre soin de vos yeux. Gradateur PWM 1920 Hz, réduction de la lumière bleue, Dynamic Dimming, Circadian Night Display, il intègre différentes technologies qui diminuent la fatigue oculaire.

Comme tous les smartphones de la marque, le HONOR Magic6 Lite 5G est certifié TUV Rheinland.

Raison N° 2 – Un appareil photo 108MP

L’appareil photo du HONOR Magic6 Lite 5G monte en puissance. Le capteur principal 64MP du Magic5 Lite est remplacé par un capteur de 108MP.



Il est accompagné d’un ultra grand-angle et d’un objectif Macro. Cette caméra 108MP est équipée d’un grand angle de 1/12,67 pouce avec une ouverture de f/4,75 lui permettant de capturer plus de lumière. Il garantit des photos éclatantes de jour comme de nuit.

Raison N°3 – Une batterie au top

Le Magic6 Lite 5G dispose d’une batterie à haute densité de 5300 mAh (5100 mAh sur la précédente version). Vous pouvez utiliser le smartphone toute la journée sans problème et même au-delà. Certifiée Gold par le laboratoire DXOMARK, cette batterie peut tenir jusqu’à 2 jours.



Celle-ci s’illustre aussi par sa longévité. Elle conserve 80% de sa capacité même après 1000 cycles de charge et de décharge.

Raison N°4 – Une solidité à toute épreuve

L’écran du Honor Magic6 Lite 5G est conçu pour résister aux épreuves du quotidien.

Il intègre la nouvelle technologie Ultra-Bounce Anti-Drop HONOR . Constitué de plusieurs couches, cet écran est d’une robustesse incroyable.



Il est certifié cinq étoiles par l’institut Suisse SGS pour sa résistance globale aux chutes à 1m50 sur 10 angles. On peut s’en servir de marteau pour enfoncer un clou, l’écran résiste (Regardez notre vidéo.)

Raison N° 5 – Son prix !

Jusqu’au 24 janvier profitez d’une offre fantastique ! Le HONOR Magic 6 Lite 5G 8 Go + 8 Go+256 Go passe à 299.90€ avec le code AM6LC100 au lieu de 399.90€, vous économisez 100€.

Vous obtenez aussi HONOR Choice Earbuds X5 (Offert d’une valeur de 49,9€). Pour bénéficier de cette méga offre suivez ce lien !

Découvrez aussi l’offre Fnac Suivez ce lien et celle de Darty Suivez ce lien.

Honor Magic 6 Lite, le smartphone avec un écran ultra résistant qui peut se transformer en marteau. Incroyable ! Il arrive rapidement en France. #HonorMagic6 #honormagic6lite#Honor @Honor_FR pic.twitter.com/Xf28lCJWOu — IDBOOX (@IDBOOX) January 3, 2024

Article sponsorisé