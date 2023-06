Android 14 – Les smartphones Samsung qui recevront la mise à jour

Quels sont les smartphones ou les tablettes Samsung qui seront mis à jour vers Android 14 et One UI 6.0 ? Découvrez la liste.

La version stable d’Android 14 n’arrivera pas avant la fin de l’été 2023. Les constructeurs les plus téméraires commencent pourtant à déjà annoncer leur planning de mise à jour vers Android 14.

Samsung n’a pas encore lancé son programme beta vers One UI 6.0 basé sur Android 14. Il devrait démarrer en juillet mais on a déjà une idée des smartphones et tablettes qui en feront partie.

Le site Sammobile a compilé la liste de tous les appareils Galaxy éligibles selon les règles de Samsung. Toutes les gammes sont concernées.

A noter que cette liste n’a pas été confirmée officiellement par Samsung. Elle est basée sur le nombre de mises à jour annoncées par la firme coréenne pour chacun de ses smartphones. Il y a donc de grandes chances qu’elle soit exacte.

Votre appareils fait-il partie des élus ?

Samsung Galaxy S :

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Samsung Galaxy Z :

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy A :

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Samsung Galaxy M :

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Samsung Galaxy F :

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Samsung Galaxy Tab :

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8