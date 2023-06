Backbone One – Une manette stylée pour transformer son smartphone en console (vidéo)

Nous avons essayé le Backbone One qui transforme n’importe quel smartphone en console de jeu. Découvrez-le en vidéo.

Backbone One est le dernier accessoire indispensable pour transformer son smartphone en console de jeu portable. Le Backbone One pour iOS et Android sera disponible en France à partir du 15 juin mais nous avons déjà pu le prendre en main.

En attendant un test complet, on vous fait découvrir ces manettes en vidéo.

Backbone One – Une manette comme sur PS5

Le Backbone One se présente sous la forme de deux controllers reliés par une tige extensible. On glisse le smartphone entre les deux parties et il se branche via le connecteur lightning ou USB-C. C’est aussi simple que ça, il n’y a rien d’autre à faire. Le Backbone One est prêt à l’emploi.

Il existe différents modèles. Si vous êtes un adepte de l’iPhone vous aurez plus de chance. Vous pouvez opter pour un modèle PlayStation qui reproduit les boutons de la manette de la PS5.

Les possesseurs de smartphones Android se tourneront vers l’édition standard. Cette version est plus sobre mais tout aussi agréable pour jouer. Dans les deux cas, elles offrent une bonne prise en main et les sensations sont au rendez-vous. Vous pouvez voir les deux versions dans notre vidéo.

Backbone+ Une application pour tout avoir sous la main

La manette Backbone One est compatible avec les jeux en streaming ou en local. Pour améliorer votre expérience de jeu, la compagnie a également développé une application. Elle n’est pas indispensable pour jouer.

Elle rassemble en un seul endroit tous les services de gaming cloud que vous possédez ou les jeux provenant des différents Store (App Store, Apple Arcade, Play Store, Xbox Game Pass, Nvidia Geforce NOW, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam).

Vous avez le droit à un essai gratuit d’un mois avec un accès au Xbox Game Pass Ultimate puis elle devient payante. L’abonnement est de 39€ par an.

Le Backbone One nous a laissé une bonne première impression. L’accessoire est compact, léger et la prise en main est agréable. En plus, il redonne aux smartphones une prise casque de 3,5mm.

Le Backbone One sera disponible en France le 15 juin pour 119,99€.