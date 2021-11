Crosscall Action X5 – Un nouveau smartphone Outdoor pour les sportifs

Crosscall lance l’Action X5. On vous propose de découvrir les nouveautés de ce smartphone Outdoor à toute épreuve.

Crosscall, la compagnie française spécialisée dans les smartphones Outdoor sort l’Action X5. Il s’adresse aux sportifs de l’’extrême mais aussi aux personnes simplement actives à la recherche d’un smartphone ultra résistant.

L’utilisateur est au centre de tout. Crosscall a développé son nouveau smartphone avec les conseils d’une communauté Crosscall de 2300 personnes. L’objectif est que ce smartphone réponde au mieux aux attentes des utilisateurs. Ne vous attendez pas à un smartphone avec les codes et les standards des appareils classiques.

L’Action X5 joue dans la catégorie Outdoor. Crosscall vous offre avant tout la robustesse, la fiabilité et son savoir-faire en matière de photo et vidéo.

Action X5 – L’AND Crosscall jusqu’au bout des pixels

L’Action X5 adopte le design reconnaissable de la marque. On sent dès le premier regard qu’il est taillé pour l’aventure. On retrouve tous les codes visuels du sport. Sa coque est carénée et il est compact pour l’utiliser d’une seule main.

L’écran de 5,45 pouces est protégé par des absorbeurs de chocs. L’Action X5 se veut ultra résistant. Une couche de Gorilla Glass de 0,8 mm recouvre la dalle et les capteurs photo.

Le smartphone a subi de nombreux tests de résistance et les chutes à 2 mètres de hauteur sur du béton ne lui font pas peur. Il sait faire face à toutes les situations et il est taillé pour devenir le meilleur compagnon des sportifs de l’extrême ou non. Il fonctionne avec les doigts mouillés ou des gants.

Certifié IP68, il est complètement étanche dans tous les types d’eau. Ses haut-parleurs sont protégés par deux grilles de maillages différents. Il résiste à l’eau salée ou chlorée. De la banquise aux déserts les plus chauds, il reste fonctionnel de -25°C à +60°C.

L’Action Cam toujours présente

On retrouve à l’arrière, le connecteur magnétique X-Link pour le charger ou y accrocher des accessoires. Une autre des attentes des utilisateurs de smartphones Crosscall est la possibilité de faire des photos et des vidéos en toutes circonstances.

L’Action X5 embarque une double caméra 48MP avec un angle de 80° et un ultra grand-angle 120° de 13MP. On retrouve à l’avant ce même ultra grand-angle.

Côté vidéo, il intègre une Action Cam qui peut filmer en 1080p (Full HD). Elle possède un système anti-shaking idéal pour enregistrer sans secousse en VTT par exemple et un super stabilisateur pour les adeptes des courses dans la nature.

Le smartphone va encore plus loin avec la possibilité de filmer sous l’eau en verrouillant l’écran ou avec un correcteur d’horizontalité qui corrige la position du smartphone.

Le smartphone possède encore d’autres fonctions pour améliorer la qualité des photos et des vidéos prises dans le feu de l’action.

La fiche technique

Pour le reste de la fiche technique, il faut se contenter d’un processeur Qualcomm Snapdragon 662 avec 4Go de RAM et 64Go de stockage extensibles via microSD jusqu’à 512Go.

Le smartphone reste sur de la 4G. Crosscall explique ce choix par le fait que les utilisateurs principaux évoluent dans des zones où la 5G est très peu présente. C’est un argument recevable et ça ne fait pas augmenter le prix final.

La batterie du smartphone atteint 3850mAh. Cela peut paraître peu mais Crosscall assure une autonomie allant au-delà d’une journée. C’est en partie grâce à des composants très peu gourmands comme son écran avec une résolution HD+ (1440 x 720 pixels).

Le Crosscall Action X5 est vendu 549,90€ et il est disponible.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter