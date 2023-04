Des Beats Studio Buds transparents en approche

Apple s’apprête à sortir une nouvelle paire d’écouteurs Beats Studio Buds avec une particularité. Ils sont transparents.

Lorsqu’on pense à des écouteurs Apple, le premier mot qui nous vient à la bouche est forcément AirPods. La firme de Cupertino possède pourtant aussi la marque Beats. Leurs produits sont compatibles iOS et Android.

Beats Studio Buds +, des nouveaux écouteurs en toute transparence

Les derniers écouteurs sans fil Beats Studio Buds sont sortis en 2021. La nouvelle génération ne devrait plus tarder à débarquer. Les Beats Studio Buds + 2023 sont apparus un bref instant sur le site Amazon aux USA. La fiche a été rapidement retirée mais le site AppleInsider a eu le temps de récupérer les infos.

La date de sortie des écouteurs est prévue pour le 18 mai et leur prix est de 169,95$. Les Beats Studio Buds + existent en trois couleurs. Les modèles noir et blanc sont classiques. Le dernier est complétement transparent. On voit tous les composants à l’intérieur du boitier et des écouteurs.

Le concept rappelle fortement les Nothing Ear même si le design de ces derniers est plus travaillé.

Les caractéristiques

Les caractéristiques techniques sont à la hauteur de la réputation des Beats Studio Buds. Les écouteurs sont annoncés avec 36 heures d’autonomie avec l’aide de leur boitier. Il se recharge via une prisse USB-C. La qualité sonore devrait être au rendez-vous.

Les écouteurs intègrent un système de réduction de bruit active assisté par trois micros. Les Buds + sont également compatibles avec le son spatial, les commandes vocales Siri et avec la fonction Find My d’Apple. Certifiés IPX4, ils résistent aux éclaboussures.

